Петрова Эльза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Рудольф Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Вилена Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Дмитрий