Вяткин Осип Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Настасья Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Чередов Илья Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вяткина Мария Нестерова
Смерть
1824