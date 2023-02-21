Вяткин Осип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткин Осип Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Настасья Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Чередов Илья Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Чередов Василий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вяткина Мария Нестерова

Смерть
1824
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