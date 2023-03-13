Бушуева Лукия Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Лукия Григориева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1921

Дочь: Александра Савельева

Отец ребёнка: Бушуев Савелий Борисов

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 15
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Савелий Борисов

Смерть
Неизвестно
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