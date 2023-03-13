Бушуева Лукия Григориева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1921
Дочь: Александра Савельева
Отец ребёнка: Бушуев Савелий Борисов
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 15
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно