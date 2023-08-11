Сошникова Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1900
Дата смерти15.10.1986
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1900
Рождение ребёнка
17.01.1921
Дочь: Иванова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1929
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1932
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1940
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1947
Дочь: Иванова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Смерть
15.10.1986