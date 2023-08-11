Сошникова Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сошникова Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1900

Дата смерти

15.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1900

Отец: Сошников Ефим Родионович

Мать: Сошникова Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
17.01.1921

Дочь: Иванова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.12.1929

Сын: Иванов Николай Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1932

Сын: Иванов Василий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1940

Сын: Иванов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1947

Дочь: Иванова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Смерть
15.10.1986

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