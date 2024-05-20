Зырянов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зырянов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Сын: Зырянов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Акатьева (Софронова) Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
04.03.1954
Дочь: Бровченко Нэля Александровна
Мать ребёнка: Акатьева (Софронова) Раиса Михайловна
Смерть
Неизвестно