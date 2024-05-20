Зырянов Александр Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зырянов Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зырянов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акатьева (Софронова) Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Зырянов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Акатьева (Софронова) Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
04.03.1954

Дочь: Бровченко Нэля Александровна

Мать ребёнка: Акатьева (Софронова) Раиса Михайловна

Смерть
Неизвестно

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