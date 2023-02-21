Беззубова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Петухов Домиан (Демьян) Семенович

Отец ребёнка: Петухов Семен Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Беззубов Петр Семенович

Отец ребёнка: Петухов Семен Петрович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Петухов Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Петухов Семен Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Семен Петрович

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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