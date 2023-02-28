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Плесовских Терентий Гаврилович

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Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1749

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Плесовских Гаврила

Мать: Плесовских Татьяна Осиповна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Терентьевна

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Трофимовна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
?.01.1795

Сын: Плесовских Никифор Терентьевич

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Трофимовна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анастасия Терентьевна

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Трофимовна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Трофимовна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Авдотья Трофимовна

Смерть
1817
Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
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