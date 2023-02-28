Плесовских Терентий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1817
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Плесовских Гаврила
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Терентьевна
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
?.01.1795
Сын: Плесовских Никифор Терентьевич
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анастасия Терентьевна
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1817