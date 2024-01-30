Mesikäpp (Luik) Mari
Место рожденияKose-Uuemõisa
Дата рождения05.01.1836
Дата смерти05.03.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1836
Отец: Luik Kollo Hinrek
Мать: Luik Kai
Бракосочетание
24.06.1867
Муж: Mesikäpp Hans
Рождение ребёнка
22.12.1868
Сын: Mesikäpp Hindrek
Отец ребёнка: Mesikäpp Hans
Рождение ребёнка
27.09.1871
Сын: Mesikäpp Jaan
Отец ребёнка: Mesikäpp Hans
Смерть
05.03.1874