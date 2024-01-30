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Mesikäpp (Luik) Mari

Место рождения

Kose-Uuemõisa

Дата рождения

05.01.1836

Дата смерти

05.03.1874

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1804 г.р.

Муж

1838 г.р.

Дети

1868 г.р.
1871 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1836

Отец: Luik Kollo Hinrek

Мать: Luik Kai

Бракосочетание
24.06.1867

Муж: Mesikäpp Hans

Рождение ребёнка
22.12.1868

Сын: Mesikäpp Hindrek

Отец ребёнка: Mesikäpp Hans

Рождение ребёнка
27.09.1871

Сын: Mesikäpp Jaan

Отец ребёнка: Mesikäpp Hans

Смерть
05.03.1874

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