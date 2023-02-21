Рублёва (Холкина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1946
Рождение ребёнка
13.03.1951
Рождение ребёнка
1953
Сын: Рублёв Пётр Иванович
Отец ребёнка: Рублёв Иван Макарович
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
26.11.1966
Смерть
Неизвестно