Рублёва (Холкина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва (Холкина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1953 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Иван Макарович

Рождение ребёнка
13.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Иван Макарович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Рублёв Пётр Иванович

Отец ребёнка: Рублёв Иван Макарович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Иван Макарович

Рождение ребёнка
26.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Иван Макарович

Смерть
Неизвестно
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