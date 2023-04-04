Харченко Филипп Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Харченко Степан Яковлевич?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Харченко Фелор Филиппович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Харченко Онисим Филлипович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1828
Сын: Харченко Емельян Филлипович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно