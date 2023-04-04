Харченко Филипп Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Филипп Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Харченко Степан Яковлевич?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1805

Сын: Харченко Фелор Филиппович

Мать ребёнка: ?

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Харченко Онисим Филлипович

Мать ребёнка: ?

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Харченко Емельян Филлипович

Мать ребёнка: ?

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
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