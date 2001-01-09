Милюшкина (Филимонченко) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюшкина (Филимонченко) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Слободка, Мариинский район, Кемеровская область, Россия

Дата рождения

18.09.1930

Дата смерти

09.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1930

Отец: Филимонченко Георгий Васильевич

Мать: Коношенко Фекла Васильевна

Слободка, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Место жительства
1930
Слободка, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Бракосочетание
Около 1951

Муж: Коротцев Николай Иванович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.11.1952

Сын: Коротцев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Коротцев Николай Иванович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
С 1952 по 1953
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
грузчик на складе мто жд
Работа или профессия
1954
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
рабочая горячего цеха паровозное депо
Работа или профессия
С 1954 по 1959
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
табельщица, паровозное депо
Работа или профессия
1954
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
кладовщица филиальной кладовой, паровозное депо
Рождение ребёнка
08.05.1958

Сын: Милюшкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Милюшкин Иван Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
16.06.1958

Муж: Милюшкин Иван Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.07.1963

Дочь: Губина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Милюшкин Иван Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Образование
С 1963 по 1965
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
кружок кройки и шитья при клубе карла либнехта
Работа или профессия
1965
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ученица швеи
Работа или профессия
С 1967 по 1969
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
зооветснаб, экспедитор
Работа или профессия
1969
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
зав.хозяйством управления, красноярское транспортное управление
Работа или профессия
С 1970 по 1971
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
экспедитор
Работа или профессия
1971
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
красноярский почтамт
Работа или профессия
С 1972 по 1973
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
курьер уборщица треста
Работа или профессия
1973
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
мойщица периодического цеха
Работа или профессия
1973
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
вызывальщица локомотивных бригад
Работа или профессия
С 1976 по 1977
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
уборщица вокзала
Работа или профессия
1978
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
уборщица общежития
Работа или профессия
1978
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
лаборант
Развод
13.06.1979

Муж: Милюшкин Иван Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
после этого жили вместе
Работа или профессия
С 1980 по 1981
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
горничная гостиницы
Работа или профессия
С 1982 по 1986
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
уборщица гостиницы
Работа или профессия
С 1987 по 1989
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
уборщица стартового городка динамо
Смерть
09.01.2001
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
2001
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
2001
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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