Милюшкина (Филимонченко) Анастасия Григорьевна
Место рожденияСлободка, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Дата рождения18.09.1930
Дата смерти09.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1930
Слободка, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Место жительства
1930
Слободка, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Бракосочетание
Около 1951
Рождение ребёнка
10.11.1952
Сын: Коротцев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Коротцев Николай Иванович
Работа или профессия
С 1952 по 1953
грузчик на складе мто жд
Работа или профессия
1954
рабочая горячего цеха паровозное депо
Работа или профессия
С 1954 по 1959
табельщица, паровозное депо
Работа или профессия
1954
кладовщица филиальной кладовой, паровозное депо
Рождение ребёнка
08.05.1958
Сын: Милюшкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Милюшкин Иван Андреевич
Бракосочетание
16.06.1958
Рождение ребёнка
24.07.1963
Дочь: Губина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Милюшкин Иван Андреевич
Образование
С 1963 по 1965
кружок кройки и шитья при клубе карла либнехта
Работа или профессия
1965
ученица швеи
Работа или профессия
С 1967 по 1969
зооветснаб, экспедитор
Работа или профессия
1969
зав.хозяйством управления, красноярское транспортное управление
Работа или профессия
С 1970 по 1971
экспедитор
Работа или профессия
1971
красноярский почтамт
Работа или профессия
С 1972 по 1973
курьер уборщица треста
Работа или профессия
1973
мойщица периодического цеха
Работа или профессия
1973
вызывальщица локомотивных бригад
Работа или профессия
С 1976 по 1977
уборщица вокзала
Работа или профессия
1978
уборщица общежития
Работа или профессия
1978
лаборант
Развод
13.06.1979
после этого жили вместе
Работа или профессия
С 1980 по 1981
горничная гостиницы
Работа или профессия
С 1982 по 1986
уборщица гостиницы
Работа или профессия
С 1987 по 1989
уборщица стартового городка динамо
Смерть
09.01.2001
Место жительства
2001
Похороны
2001