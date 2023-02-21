Осипова Ксения Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1905
Отец ребёнка: Осипов Иаков Симеонович
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Осипов Иаков Симеонович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Осипов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Осипов Иаков Симеонович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Осипов Иаков Симеонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно