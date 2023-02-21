Осипова Ксения Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Ксения Лукьяновна

Осипова Ксения Лукьяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1905

Сын: Осипов Георгий Иакович

Отец ребёнка: Осипов Иаков Симеонович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Осипов Иаков Симеонович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Осипов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Осипов Иаков Симеонович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Осипов Иаков Симеонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Иаков Симеонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close