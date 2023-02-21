Фомичева (Пылекова) Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1965
Отец: Поляков Юрий Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1986
Дочь: Клименских Татьяна Олеговна
Отец ребёнка: Голодяев Олег Владимирович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1991
Сын: Голодяев Александр Олегович
Отец ребёнка: Голодяев Олег Владимирович
Рождение ребёнка
11.10.2004
Дочь: Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Фомичев Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно