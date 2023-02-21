Фомичева (Пылекова) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева (Пылекова) Елена Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1965

Отец: Поляков Юрий Иванович

Мать: Романова Римма Николаевна

Рождение ребёнка
22.07.1986

Дочь: Клименских Татьяна Олеговна

Отец ребёнка: Голодяев Олег Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1991

Сын: Голодяев Александр Олегович

Отец ребёнка: Голодяев Олег Владимирович

Рождение ребёнка
11.10.2004

Дочь: Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Фомичев Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомичев Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голодяев Олег Владимирович

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