Талызина (Апраксина) МАРИЯ СТЕПАНОВНА 1742 — найти родственников по фамилии на Familio

Талызина (Апраксина) МАРИЯ СТЕПАНОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1742

умерла 1796

Отец
Апраксин СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ30.07.1702 г.р.
Мать
Апраксина (Соймонова) АГРИППИНА ЛЕОНТЬЕВНА04.06.1719 г.р.
Супруги
Талызин АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ1734 г.р.
Дети
Талызин СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ1765 г.р.
Талызин ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ1767 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Апраксин СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ

Мать: Апраксина (Соймонова) АГРИППИНА ЛЕОНТЬЕВНА

Бракосочетание
1764

Муж: Талызин АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
1765

Сын: Талызин СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Талызин АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
1767

Сын: Талызин ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Талызин АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Смерть
1796

Мы используем куки для улучшения работы сайта.