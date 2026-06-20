Талызина (Апраксина) МАРИЯ СТЕПАНОВНА
женский, родилась 1742
умерла 1796
ОтецАпраксин СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ30.07.1702 г.р.
МатьАпраксина (Соймонова) АГРИППИНА ЛЕОНТЬЕВНА04.06.1719 г.р.
Супруги
Талызин АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ1734 г.р.
Дети
Талызин СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ1765 г.р.
Талызин ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ1767 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Бракосочетание
1764
Рождение ребёнка
1765
Сын: Талызин СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Талызин АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Талызин ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Талызин АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
Смерть
1796