Фокин Алексей Степанович 01.03.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Алексей Степанович

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

01.03.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1904 ст.

Отец: Фокин Степан Филиппович

Мать: Фокина (Носникова) Ольга Ивановна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 8. рожден 1 марта 1904 г., крещен 1. Алексей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Филиппов Фокин и законная жена его Ольга Иванова оба... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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