Фокин Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения01.03.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1904 ст.
№ 8. рожден 1 марта 1904 г., крещен 1. Алексей. Холмогорского уезда Зачачьевского правления, общества и прихода деревни Пятинской крестьянин Степан Филиппов Фокин и законная жена его Ольга Иванова оба... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно