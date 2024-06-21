Кильдишов Сергей Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКильдишов Сергей Васильевич

Кильдишов Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1902 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кильдишов Василий

Мать: Кильдишова (Исланова) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.