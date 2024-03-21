Григоров Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.2004
Дочь: Григорова Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Григорова (Антонова) Вера Валентиновна
Рождение ребёнка
22.12.2008
Дочь: Григорова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Григорова (Антонова) Вера Валентиновна