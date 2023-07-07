Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Платонова Елена Николаевна
Платонова Елена Николаевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.08.1984
Пол
Женский
Отец
Платонов Николай Иннокентьевич
1957 г.р.
Мать
Распутина Лидия Васильевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1984
Отец:
Платонов Николай Иннокентьевич
Мать:
Распутина Лидия Васильевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия