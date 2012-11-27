Пахомов Олег Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Олег Васильевич

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Место рождения

г. Кульджа, КНР

Дата рождения

25.05.1950

Дата смерти

27.11.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кульджа, КНР
Место жительства
По 1974
г. Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
С 1977 по 1984
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Место жительства
С 1984 по 1985
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1985 по 2012
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
27.11.2012
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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