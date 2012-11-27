Пахомов Олег Васильевич
Место рожденияг. Кульджа, КНР
Дата рождения25.05.1950
Дата смерти27.11.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Кульджа, КНР
Место жительства
По 1974
г. Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
С 1977 по 1984
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Место жительства
С 1984 по 1985
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1985 по 2012
Смерть
27.11.2012