Резницкая Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1980 и 1990
Сын: Резницкий Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Резницкий Геннадий Владимирович
Рождение ребёнка
Между 1980 и 1990
Сын: Резницкий Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Резницкий Геннадий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно