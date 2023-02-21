Резницкая Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резницкая Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1980 и 1990

Сын: Резницкий Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Резницкий Геннадий Владимирович

Рождение ребёнка
Между 1980 и 1990

Сын: Резницкий Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Резницкий Геннадий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резницкий Геннадий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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