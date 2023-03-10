Тарас Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарас Антонов

Тарас Антонов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Антон Спиридонов

Мать: Акулина Леонтьевна

Смерть
1835
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close