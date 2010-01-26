Башкирцев Валентин Модестович
Место рожденияД. Чухари, Красноуфимский р-он, Сверд. обл.
Дата рождения15.03.1948
Дата смерти26.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1948
Отец: Башкирцев Модест Ефимович
Мать: Зайкова Мария Ивановна
Д. Чухари, Красноуфимский р-он, Сверд. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башкирцева Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Карпова Валентина Лаодиковна
Смерть
26.01.2010