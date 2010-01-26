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Башкирцев Валентин Модестович

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Место рождения

Д. Чухари, Красноуфимский р-он, Сверд. обл.

Дата рождения

15.03.1948

Дата смерти

26.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1948

Отец: Башкирцев Модест Ефимович

Мать: Зайкова Мария Ивановна

Д. Чухари, Красноуфимский р-он, Сверд. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башкирцева Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Карпова Валентина Лаодиковна

Смерть
26.01.2010
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