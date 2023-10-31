Наумова (Лаверкина) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумова (Лаверкина) Наталья Алексеевна

Наумова (Лаверкина) Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1928

Дочь: Сиротина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Наумов Иван

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Наумов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close