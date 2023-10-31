Наумова (Лаверкина) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.10.1928
Дочь: Сиротина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Наумов Иван
Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Наумов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Наумов Иван
Смерть
Неизвестно