Ожерельева Ольга Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожерельева Ольга Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1982

Сын: Ожерельев Николай Александрович

Отец ребёнка: Ожерельев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
25.12.1984

Сын: Ожерельев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Ожерельев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
06.08.1985

Сын: Ожерельев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ожерельев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
31.05.1995

Сын: Ожерельев Иван Александрович

Отец ребёнка: Ожерельев Александр Николаевич

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