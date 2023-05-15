Ожерельева Ольга Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1982
Сын: Ожерельев Николай Александрович
Отец ребёнка: Ожерельев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
25.12.1984
Сын: Ожерельев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Ожерельев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
06.08.1985
Сын: Ожерельев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ожерельев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
31.05.1995
Сын: Ожерельев Иван Александрович
Отец ребёнка: Ожерельев Александр Николаевич