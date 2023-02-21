Субботина Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.08.2002
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.01.2009
Отец ребёнка: Субботин Иван Анатольевич
Рождение ребёнка
30.04.2018
Дочь: Субботина Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Субботин Иван Анатольевич