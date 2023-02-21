Субботина Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.08.2002

Муж: Субботин Иван Анатольевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.01.2009

Сын: Субботин Даниил Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Анатольевич

Рождение ребёнка
30.04.2018

Дочь: Субботина Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Субботин Иван Анатольевич

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