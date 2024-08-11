Жигачева (Радзиевская) София Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигачева (Радзиевская) София Станиславовна

Место рождения

Российская Империя, Екатеринослав

Дата рождения

14.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигачев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
31.10.1904

Дочь: (Жигачева) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Жигачев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
09.10.1908

Сын: Жигачев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Жигачев Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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