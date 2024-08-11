Жигачева (Радзиевская) София Станиславовна
Место рожденияРоссийская Империя, Екатеринослав
Дата рождения14.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1904
Дочь: (Жигачева) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Жигачев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
09.10.1908
Сын: Жигачев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Жигачев Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно