Рыбина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Рыбина Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Рыбин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Рыбин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбина Нина Владимировна
Отец ребёнка: Рыбин Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно