Рыбина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Рыбина Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Рыбин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Рыбин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбина Нина Владимировна

Отец ребёнка: Рыбин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбин Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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