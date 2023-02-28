Власова (Телепенко) Ольга Анатольевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1982
Дочь: Левченко Анна Игоревна
Отец ребёнка: Власов Игорь Васильевич
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.12.1986
Сын: Власов Александр Игоревич
Отец ребёнка: Власов Игорь Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно