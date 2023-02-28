Власова (Телепенко) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова (Телепенко) Ольга Анатольевна

Власова (Телепенко) Ольга Анатольевна

avatar

Место рождения

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

01.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.10.1982

Дочь: Левченко Анна Игоревна

Отец ребёнка: Власов Игорь Васильевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.12.1986

Сын: Власов Александр Игоревич

Отец ребёнка: Власов Игорь Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Игорь Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close