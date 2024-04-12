Кирпичев Илья Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1907
Дата смерти16.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1907
Отец: Кирпичев Алексей
Мать: Кирпичева Анна Акимовна
Рождение ребёнка
21.06.1932
Сын: Кирипев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
10.12.1934
Дочь: Кирпичева Александра Ильинична
Мать ребёнка: Кирпичева Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
16.02.1983
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область