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Кирпичев Илья Алексеевич

Место рождения

Федоровское, Зверинцевская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

18.07.1907

Дата смерти

16.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1907

Отец: Кирпичев Алексей

Мать: Кирпичева Анна Акимовна

Федоровское, Зверинцевская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1932

Сын: Кирипев Михаил Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1934

Дочь: Кирпичева Александра Ильинична

Мать ребёнка: Кирпичева Мария Александровна

Федоровское, Зверинцевская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирпичева Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичев Николай Ильич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.02.1983
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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