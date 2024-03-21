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Меньшаков Петр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньшаков Степан Вениаминович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манефа Петровна

Рождение ребёнка
05.08.1915

Сын: Меньшаков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Манефа Петровна

Саунино, Чебсарский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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