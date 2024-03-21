Меньшаков Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меньшаков Степан Вениаминович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манефа Петровна
Рождение ребёнка
05.08.1915
Сын: Меньшаков Алексей Петрович
Мать ребёнка: Манефа Петровна
Саунино, Чебсарский район, Северный край
Смерть
Неизвестно