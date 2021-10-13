Коркунова (Зашихина) Тамара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения03.04.1935
Дата смерти13.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1935
Бракосочетание
12.09.1958
Рождение ребёнка
16.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коркунов Геннадий Федорович
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коркунов Геннадий Федорович
Смерть
13.10.2021
Причина смерти: Отек легкого, остановка сердца
Похороны
Неизвестно
Банная гора