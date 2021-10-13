Коркунова (Зашихина) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркунова (Зашихина) Тамара Григорьевна

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

03.04.1935

Дата смерти

13.10.2021

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1935

Отец: Зашихин Григорий Михайлович

Мать: Зашихина Надежда Егоровна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
12.09.1958

Муж: Коркунов Геннадий Федорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коркунов Геннадий Федорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коркунов Геннадий Федорович

Смерть
13.10.2021
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Отек легкого, остановка сердца
Похороны
Неизвестно
Банная гора
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