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Ашихмина Анна Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

После 1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Мария Ерофеева

Отец ребёнка: Ашихмин Ерофей Терентьев

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Ашихмин Савва (Савватей) Ерофеев

Отец ребёнка: Ашихмин Ерофей Терентьев

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Ерофей Терентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1781
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