Ашихмина Анна Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиПосле 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Мария Ерофеева
Отец ребёнка: Ашихмин Ерофей Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Ашихмин Савва (Савватей) Ерофеев
Отец ребёнка: Ашихмин Ерофей Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1781