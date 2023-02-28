Болдунова Светлана Анатольевна
Место рождения
Дата рождения13.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1978
Отец: не указан
Рождение ребёнка
28.09.1998
Сын: Дашинимаев Арсалан Аюрович
Отец ребёнка: не указан
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
24.07.2014
Дочь: Скочилова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Скочилов Николай Николаевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область