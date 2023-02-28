Болдунова Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдунова Светлана Анатольевна

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Место рождения

Сангар, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

13.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1978

Отец: не указан

Мать: Унхеева Екатерина Николаевна

Сангар, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
28.09.1998

Сын: Дашинимаев Арсалан Аюрович

Отец ребёнка: не указан

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
24.07.2014

Дочь: Скочилова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Скочилов Николай Николаевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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