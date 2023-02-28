Талдыкина (Сухорукова) Евдокия Мартиновна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Талдыкин Николай
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович
Сын: Талдыкин Сергей
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович
Дочь: Талдыкина Матрена
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович
Дочь: Талдыкина Марфа
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович
Дочь: Талдыкина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович
Сын: Талдыкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович
Дочь: Талдыкина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович
Сын: Талдыкин Николай
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович
Дочь: Талдыкина Надежда
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович
Дочь: Талдыкина Анна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович
Сын: Талдыкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович