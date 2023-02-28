Талдыкина (Сухорукова) Евдокия Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Сухорукова) Евдокия Мартиновна

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Место рождения

Богданово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Богданово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.11.1885 ст.

Сын: Талдыкин Николай

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
04.09.1887 ст.

Сын: Талдыкин Сергей

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
23.03.1890 ст.

Дочь: Талдыкина Матрена

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
08.06.1895 ст.

Дочь: Талдыкина Марфа

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
06.07.1896 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1897 ст.

Сын: Талдыкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Талдыкина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.05.1902 ст.

Сын: Талдыкин Николай

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
01.09.1903 ст.

Дочь: Талдыкина Надежда

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
03.11.1905 ст.

Дочь: Талдыкина Анна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
29.03.1908 ст.

Сын: Талдыкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Михаил Филиппович

Смерть
Неизвестно
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