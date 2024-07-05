(Миляева?) Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варнавский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Варнавский Александр Прокофьевич
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно