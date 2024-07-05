(Миляева?) Жена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Миляева?) Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варнавский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Варнавский Александр Прокофьевич

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавский Александр Прокофьевич

Смерть
Неизвестно

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