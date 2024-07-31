Маслов Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Маслов Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
10.01.1896
Сын: Маслов Георгий
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
12.06.1897
Сын: Маслов Стефан
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
19.07.1900
Дочь: (Маслова) Мария
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Смерть
Неизвестно