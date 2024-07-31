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Маслов Иван

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Маслов Тимофей

Мать: (Рубекина) Параскева Петровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
10.01.1896

Сын: Маслов Георгий

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.06.1897

Сын: Маслов Стефан

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.07.1900

Дочь: (Маслова) Мария

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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