Ломоносова Дарья (Адарка) Аксеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1911
Дата смерти02.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1911
Отец: Ломоносов Аксен Владимирович
Мать: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Детюк ? Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Детюк Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1930
Сын: Детюк Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Детюк Михаил Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1932
Сын: Детюк Александр Михайлович
Отец ребёнка: Детюк Михаил Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1936
Дочь: Детюк Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Детюк Михаил Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1938
Отец ребёнка: Детюк Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1941
Сын: Детюк Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Детюк Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1951
Дочь: Прощенко Вера Михайловна
Отец ребёнка: Детюк Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1991