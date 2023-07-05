Ломоносова Дарья (Адарка) Аксеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломоносова Дарья (Адарка) Аксеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1911

Дата смерти

02.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1911

Отец: Ломоносов Аксен Владимирович

Мать: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Детюк ? Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Детюк Михаил Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1930

Сын: Детюк Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Детюк Михаил Иванович

Рождение ребёнка
23.08.1932

Сын: Детюк Александр Михайлович

Отец ребёнка: Детюк Михаил Иванович

Рождение ребёнка
21.09.1936

Дочь: Детюк Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Детюк Михаил Иванович

Рождение ребёнка
24.09.1938

Сын: Детюк Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Детюк Михаил Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1941

Сын: Детюк Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Детюк Михаил Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1951

Дочь: Прощенко Вера Михайловна

Отец ребёнка: Детюк Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Детюк Михаил Иванович

Смерть
02.02.1991
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