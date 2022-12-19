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Шуваева Серафима Сергеевна
Шуваева Серафима Сергеевна
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Древо
Место рождения
Балашиха
, Балашиха, Московская область
Дата рождения
19.12.2022
Пол
Женский
Отец
Шуваев Сергей Сергеевич
1994 г.р.
Мать
Шуваева Виктория Алексеевна
1997 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.2022
Отец:
Шуваев Сергей Сергеевич
Мать:
Шуваева Виктория Алексеевна
Балашиха
, Балашиха, Московская область
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