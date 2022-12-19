Шуваева Серафима Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуваева Серафима Сергеевна

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Место рождения

Балашиха, Балашиха, Московская область

Дата рождения

19.12.2022

Пол

Женский

Отец

1994 г.р.

Мать

1997 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.2022

Отец: Шуваев Сергей Сергеевич

Мать: Шуваева Виктория Алексеевна

Балашиха, Балашиха, Московская область
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