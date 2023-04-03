Кальченко Василиса Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти23.11.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кальченко Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кальченко Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
22.07.1891
Сын: Кальченко Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Кальченко Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Кальченко Дмитрий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1891