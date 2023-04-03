Кальченко Василиса Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Василиса Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

23.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кальченко Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Кальченко Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
22.07.1891

Сын: Кальченко Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Кальченко Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Кальченко Дмитрий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Дмитрий Максимович

Смерть
23.11.1891
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