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Иринцеева Софья Лопсоновна
Иринцеева Софья Лопсоновна
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Место рождения
Улан-Удэ
, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Дата рождения
10.12.2010
Пол
Женский
Отец
Иринцеев Лопсон Григорьевич
1983 г.р.
Мать
Иринцеева (Лаптева) Надежда Викторовна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.2010
Отец:
Иринцеев Лопсон Григорьевич
Мать:
Иринцеева Надежда Викторовна
Улан-Удэ
, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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