Иринцеева Софья Лопсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иринцеева Софья Лопсоновна

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

10.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.2010

Отец: Иринцеев Лопсон Григорьевич

Мать: Иринцеева Надежда Викторовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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