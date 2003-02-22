Козина (Миронова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1909
Дата смерти22.02.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1909
Отец: Миронов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козин Иван
Отец ребёнка: Козин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кардюкова (Козина) Евгения
Отец ребёнка: Козин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козин Александр
Рождение ребёнка
01.05.1957
Сын: Козин Виктор
Отец ребёнка: Козин Александр
Смерть
22.02.2003