Козина (Миронова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозина (Миронова) Наталья

Козина (Миронова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1909

Дата смерти

22.02.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1909

Отец: Миронов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Иван

Отец ребёнка: Козин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кардюкова (Козина) Евгения

Отец ребёнка: Козин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Александр

Рождение ребёнка
01.05.1957

Сын: Козин Виктор

Отец ребёнка: Козин Александр

Смерть
22.02.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.