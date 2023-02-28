Комаров Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти22.07.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Комаров Николай
Мать: не указана
Военная служба
С 27.06.1941 по 22.07.1942
Сержант, командир отделения
Призыв на военную службу
27.06.1941
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Семеновский РВК
Работа или профессия
До 1941
Работник колхоза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Комарова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Комарова Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Сержант
Смерть
22.07.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно