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Комаров Василий Николаевич

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Место рождения

Кулагино, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

22.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Комаров Николай

Мать: не указана

Кулагино, Семеновский, Нижегородская область
Военная служба
С 27.06.1941 по 22.07.1942
Сержант, командир отделения
Призыв на военную службу
27.06.1941
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Семеновский РВК
Работа или профессия
До 1941
Кулагино, Семеновский, Нижегородская область
Работник колхоза
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Комарова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Комарова Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Александра Федоровна

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Сержант
Смерть
22.07.1942
Большая Верейка, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Большая Верейка, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
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