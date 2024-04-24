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Полуэктов Сергей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1900 ст.

Жена: Полуэктова (Любомудрова) Мария Александровна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2038695, стр. 845. Поручители по жениху: Ефремовские мещане Димитрий Павлов Сухопаров; Димитрий Семёнов Волков. По невесте: Ефр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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