Полуэктов Сергей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2038695, стр. 845. Поручители по жениху: Ефремовские мещане Димитрий Павлов Сухопаров; Димитрий Семёнов Волков. По невесте: Ефр... Показать все
Смерть
Неизвестно