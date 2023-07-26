Терлецкая (Гамулиха) Христина Захарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1881
Бракосочетание
27.09.1881 ст.
Крестьянин Кременецкого уезда села Шимковец, Пантелеймон Иванов Терлецкий провославного вероисповедания вторым браком Крестьянка села Чесновского Раковца Христина Захариева Гамулиха провославного веро... Показать все
Смерть
Неизвестно