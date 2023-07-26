Терлецкая (Гамулиха) Христина Захарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терлецкая (Гамулиха) Христина Захарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1881
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
27.09.1881 ст.

Муж: Терлецкий Пантелеймон Иванович

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин Кременецкого уезда села Шимковец, Пантелеймон Иванов Терлецкий провославного вероисповедания вторым браком Крестьянка села Чесновского Раковца Христина Захариева Гамулиха провославного веро... Показать все
Смерть
Неизвестно

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