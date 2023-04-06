2 муж Котлов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1941
Дата смерти26.06.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.06.1989