2 муж Котлов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2 муж Котлов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1941

Дата смерти

26.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.06.1989
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