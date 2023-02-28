Аксельрод Павел (Борух-Пинхус) Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельрод Павел (Борух-Пинхус) Борисович

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Место рождения

Почеп, Почепский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

25.08.1850

Дата смерти

16.04.1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Почеп, Почепский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
С 1850
Почеп, Почепский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
С 1872
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1874
г. Женева, Швейцария
Место жительства
С 1881
г. Женева, Швейцария
Место жительства
По 1928
г. Берлин, Германия
Место жительства
Неизвестно
г. Цюрих, Швейцария
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.04.1928
г. Берлин, Германия
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