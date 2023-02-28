Аксельрод Павел (Борух-Пинхус) Борисович
Место рождения
Дата рождения25.08.1850
Дата смерти16.04.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1850
Место жительства
С 1872
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1874
г. Женева, Швейцария
Место жительства
С 1881
г. Женева, Швейцария
Место жительства
По 1928
г. Берлин, Германия
Место жительства
Неизвестно
г. Цюрих, Швейцария
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.04.1928
г. Берлин, Германия