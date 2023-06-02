Щепеткова (Лунева) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепеткова (Лунева) Раиса Михайловна

Место рождения

село Помазуново Омская обл

Дата рождения

14.05.1929

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1929

Отец: Лунев Михаил Васильевич

Мать: Лунева (Нестерова) Евстолия Дмитриевна

Развод
Неизвестно

Муж: Щепетков Кирилл Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепетков Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1949

Сын: Щепетков Евгений Кириллович

Отец ребёнка: Щепетков Кирилл Иванович

Барабаш, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
31.05.1956

Дочь: Миронцева (Щепеткова) Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Щепетков Кирилл Иванович

Гродеково, Анучинский муниципальный район, Приморский край

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