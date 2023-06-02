Щепеткова (Лунева) Раиса Михайловна
Место рождениясело Помазуново Омская обл
Дата рождения14.05.1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1929
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1949
Сын: Щепетков Евгений Кириллович
Отец ребёнка: Щепетков Кирилл Иванович
Барабаш, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
31.05.1956
Дочь: Миронцева (Щепеткова) Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Щепетков Кирилл Иванович
Гродеково, Анучинский муниципальный район, Приморский край