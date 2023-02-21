Рябинин Яков Иванов
Место рожденияAntonovo, Rybinsky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Дата рождения20.05.1836
Дата смерти13.11.1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1836
Отец: Рябинин Иван Леонтьев
Мать: не указана
Antonovo, Rybinsky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
05.07.1873
Сын: Рябинин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.11.1913