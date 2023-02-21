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Рябинин Яков Иванов

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Место рождения

Antonovo, Rybinsky District, Yaroslavl Oblast, Russia

Дата рождения

20.05.1836

Дата смерти

13.11.1913

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1836

Отец: Рябинин Иван Леонтьев

Мать: не указана

Antonovo, Rybinsky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
05.07.1873

Сын: Рябинин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.11.1913
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
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