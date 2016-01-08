Новицкая Летиция Аксеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкая Летиция Аксеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1997 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2016

Отец: не указан

Мать: Новицкая Лилия Валентиновна

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