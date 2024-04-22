Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Александр
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9DFQ?i=586&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Афимья Гавриловна
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-B99V-V?i=643&wc=M699-B3D%3A224254401%2C234970501%2C235216001&cc=1929530
Смерть
Неизвестно